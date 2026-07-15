CMH denuncia desabastecimiento de medicamentos e insumos y exige informe de reducción de mora quirúrgica

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, aseguró que la crisis en los hospitales públicos va mucho más allá del desabastecimiento de fentanilo, al denunciar la falta de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio esenciales para la atención de los pacientes.

Santos señaló que en los centros asistenciales escasean hilos de sutura, guantes, jeringas, ropa estéril para cirujanos y otros materiales básicos indispensables para realizar procedimientos médicos.

Además, afirmó que los laboratorios hospitalarios carecen de reactivos para realizar pruebas como sodio, potasio y bilirrubina entre otros, lo que obliga a los pacientes a acudir a laboratorios privados y asumir esos costos.

Crisis generalizada

«El problema no es únicamente el fentanilo, porque existen alternativas. La crisis es generalizada por la falta de otros medicamentos e insumos básicos», expresó.

El dirigente gremial advirtió que esta situación repercute directamente en la salud de la población y cuestionó la implementación del Decreto de Emergencia emitido para reducir la mora quirúrgica.

Según indicó, las intervenciones se están realizando principalmente en hospitales privados, mientras los quirófanos del sistema público permanecen abandonados.

“Se hizo un decreto de emergencia (…), No sabemos que se ha comprado con el fideicomiso me llamó la atención que un hospital de la Costa Norte reportó un número de 1900 cirugías con dos quirófanos aquí hace falta una rendición de cuentas, no han hecho el número de cirugías que dicen, no es cierto”, zanjó.

Asimismo, lamentó que, hasta la fecha, las autoridades no hayan presentado un informe sobre los resultados de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis en la red hospitalaria estatal y particularmente de la reducción de la mora quirúrgica. LB