CMH denuncia crisis en salud pública y exige respuestas al Gobierno

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), expresó su profunda preocupación por el rumbo que ha tomado la propuesta gubernamental en materia de salud pública y denunció la ausencia de una política sanitaria clara, estructurada y sostenible que responda a las necesidades de la población y de los profesionales del sector.

– CMH reiteró que la transformación del sistema sanitario no puede basarse en la improvisación

– “La precarización y el abandono institucional hacia quienes sostienen el sistema sanitario nacional se profundizan cada día”, señaló el Colegio Médico.

A través de un pronunciamiento público este jueves, el gremio calificó como alarmante el incumplimiento de los compromisos relacionados con la estabilidad laboral del personal de salud, señalando que cientos de profesionales continúan en incertidumbre y sin respuestas concretas sobre su situación laboral.

El CMH denunció además la suspensión de las Mesas Técnicas encargadas de revisar la situación de casi 400 médicos que permanecen en condición de inestabilidad laboral.

Según el comunicado del gremio, únicamente 31 médicos han recibido un reconocimiento parcial para continuar prestando sus servicios; sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho efectivo el pago correspondiente.

El gremio también cuestionó nuevamente la postura del presidente de la República, quien además ocupa el cargo de ministro de Salud, al considerar que la crisis sanitaria nacional no parece ser una prioridad de Estado. Indicó que ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión formal con el mandatario, sin obtener respuesta favorable.

Asimismo, criticó lo que calificó como un “doble discurso” respecto a la solución de la mora quirúrgica, señalando que mientras se destinan importantes recursos económicos al sector privado, persisten dudas sobre los criterios de selección de pacientes y la transparencia en el manejo de fondos públicos.

El Colegio Médico sostuvo que, paralelamente, no se han fortalecido de manera efectiva las capacidades del sistema público de salud, lo que impide construir soluciones estructurales y sostenibles para la población hondureña.

Finalmente, el CMH reiteró que la transformación del sistema sanitario no puede basarse en la improvisación, la opacidad ni la exclusión de los profesionales de salud. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para retomar el diálogo, restablecer las Mesas Técnicas, cumplir los compromisos pendientes y priorizar la salud como un derecho fundamental. LB