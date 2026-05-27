CMH da por roto diálogo con autoridades Salud y denuncian atraso salarial para 600 médicos

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), denunció este miércoles que más de 600 galenos enfrentan atrasos de hasta cinco meses en el pago de sus salarios, una situación que afecta directamente la estabilidad económica de sus familias y evidencia incumplimientos por parte de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con declaraciones del presidente del ente gremial, Samuel Santos, los casos corresponden principalmente a médicos contratados bajo las modalidades de interinato y contrato temporal, quienes han tenido serias dificultades para sostener a sus hogares ante la falta de ingresos.

“No son casos aislados, son más de 600 médicos los afectados. Aun si fuera uno solo, ya sería grave”, subrayó.

El dirigente también denunció que las autoridades sanitarias no han cumplido acuerdos previamente firmados, incluyendo compromisos relacionados con pagos atrasados y procesos de reintegro laboral. En ese contexto, aseguró que el gremio dio por terminada la relación de diálogo con la Secretaría de Salud.

Según explicó, la mesa técnica de diálogo no volvió a ser convocada, pese a solicitudes formales realizadas recientemente.

“Se firmaron documentos que no se respetaron. Ni siquiera hubo respuesta escrita a nuestra solicitud de retomar el diálogo cuando había compromiso de volver a las mesas el 22 de este mes de mayo”, cuestionó.

No son antagónicos

Santos reaccionó además a las declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Midence, quien afirmó que existe diálogo con distintos gremios y calificó como “antagónica” la postura del Colegio Médico al anunciar nuevas asambleas.

El titular del gremio rechazó ese señalamiento y aclaró que mantener posiciones distintas no implica confrontación destructiva.

“El Colegio Médico no es antagónico contra nadie; estamos a favor de la vida y del diálogo. Las diferencias son naturales en cualquier sociedad”, defendió.

En relación con los argumentos de la Secretaría de Salud sobre supuestos retrasos en la entrega de documentación por parte de los médicos, el dirigente aseguró que los profesionales sí cumplieron con ese requisito.

“No entendemos qué ganan con mentir. Primero dijeron que no debían salarios, luego lo admitieron. Ahora argumentan falta de documentos, pero estos ya fueron entregados”, afirmó.

El Colegio Médico advirtió que analiza la posibilidad de retomar acciones de presión, incluyendo asambleas informativas, decisión que será tomada en conjunto con sus bases a nivel nacional. JS