CMH convoca a asambleas informativas, gobierno señala que no hay motivos

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a asambleas informativas de 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche de este miércoles 3 de junio, aunque autoridades gubernamentales señalaron que no hay motivo para las protestas.

De acuerdo a una convocatoria girada por el CMH lo anterior obedece a que el Gobierno hondureño no ha cumplido con varios acuerdos establecidos.

Asimismo exigen el cese de despidos de médicos y el reintegro de los profesionales despedidos.

La convocatoria está dirigida a médicos que laboran en diversas instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Trabajo y Seguridad Social, Ministerio Público y Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social, COPECO y otras dependencias desconcentradas y descentralizadas.

Los galenos que laboran en Tegucigalpa y alrededores deberán atender esta convocatoria en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de Honduras, entre tanto los médicos del resto del país lo deberán hacer en sus respectivas delegaciones.

Sin embargo, se ordenó no abandonar las áreas de emergencia en toda la red de hospitales públicos del país.

Autoridades gubernamentales señalan que no hay justificación para el paro y destacaron que es la población más humilde la afectada, ya que las asambleas solo se realizan en los centros gubernamentales, donde acuden los ciudadanos más desfavorecidos.