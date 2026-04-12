CMH continuará en asambleas informativas este lunes

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) se mantendrá en asambleas informativas este lunes a nivel nacional para exigir el reintegro de los médicos y el cese inmediato de más despidos.

La convocatoria incluye a profesionales que laboran en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y COPECO, entre otras dependencias del Estado.

Según los representantes del CMH, durante la asamblea se discutirán varios puntos clave.

Asimismo, firma inmediata de contratos pendientes, cumplimiento del pago de la base salarial, ajuste salarial conforme a la inflación y revisión para 2026.

Además, centralización de redes de salud descentralizadas y aprobación de un presupuesto nacional que destine el 12% a la salud pública.

La convocatoria del gremio inicia a las 7 de la mañana y culmina a las 7 de la noche. IR