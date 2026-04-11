CMH continuará en asambleas informativas durante el fin de semana

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), se mantendrá en asambleas informativas durante este fin de semana a nivel nacional para exigir el reintegro inmediato de los médicos despedidos y el cese inmediato de más despidos.

La convocatoria incluye a profesionales que laboran en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y COPECO, entre otras dependencias del Estado.

Según los representantes del CMH, durante la asamblea se discutirán y exigirán varios puntos clave.

Entre ellos el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, pago de salarios adeudados.

Asimismo, firma inmediata de contratos pendientes, cumplimiento del pago de la base salarial, ajuste salarial conforme al IPC y revisión para 2026.

Además centralización de redes de salud descentralizadas y aprobación de un presupuesto nacional que destine el 12% a la salud pública. IR