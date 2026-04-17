CMH continúa con asambleas informativas y movilizaciones para exigir reintegros inmediatos y pago de salarios

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó nuevamente este viernes a asambleas informativas a los galenos a nivel nacional para exigir el reintegro inmediato de los médicos despedidos y el cese inmediato de más despidos.

–Las asambleas inician a partir de las 7:00 de la mañana.

En San Pedro Sula, los médicos se concentraron frente al Hospital Mario Catarino Rivas desde donde se movilizan hacia otro sector de la ciudad.

En la capital hondureña, los médicos se concentran en el Colegio Médico desde donde saldrán hacia otro punto de la capital.

La convocatoria incluye a profesionales que laboran en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y COPECO, entre otras dependencias del Estado.

Según el comunicado durante la asamblea se discutirán y exigirán varios puntos clave.

Entre ellos el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, pago de salarios adeudados.

Asimismo, firma inmediata de contratos pendientes, cumplimiento del pago de la base salarial, ajuste salarial conforme al IPC y revisión para 2026.

Además centralización de redes de salud descentralizadas y aprobación de un presupuesto nacional que destine el 12% a la salud pública. IR