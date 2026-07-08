Club de fútbol vinculado a presunto narcotraficante pierde la categoría en Costa Rica

San José – El equipo Municipal Liberia, que era presidido por el presunto narcotraficante Wilder Eusse Osorio, perdió oficialmente la categoría en Costa Rica este miércoles y su espacio en la liga de Primera División será ocupado por un club que se definirá en una repesca, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

«Se ha confirmado la denegatoria de la licencia del club Asociación Deportiva Municipal Liberia. La decisión no fue apelada por el club ante el Tribunal de Apelaciones ni tampoco se solicitó su revocatoria al Comité de Licencias de la FCRF, por lo que la decisión anterior queda en firme», explicó la entidad en un comunicado.

El pasado 30 de junio la FCRF revocó la licencia por falta de transparencia financiera e inconsistencias legales, pero el club tenía plazo hasta el 6 de julio para presentar una apelación, lo cual no hizo. Por ello, ha quedado confirmado este miércoles que el equipo perdió la categoría.

La FCRF informó que la plaza vacante en la primera división será ocupada por el ganador de una especie de repesca entre el Guadalupe, equipo recién descendido a segunda división, y Escorpiones, subcampeón de la segunda división.

De esta forma, la temporada 2026-2027 de la primera división comenzará el próximo 26 de julio con 10 equipos. En 2025 la FCRF retiró las licencias al Santos y al Guanacasteca debido a irregularidades administrativas y financieras, con lo cual la cantidad de equipos en primera división pasó de 12 a 10.

El vínculo con supuesto narcotraficante

El pasado 17 de junio las autoridades de Costa Rica detuvieron al empresario y presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, a quien Estados Unidos requiere en extradición por narcotráfico.

Eusse, alias ‘el Soldado’ o ‘el Tío’, fue detenido en San José luego de que la Fiscalía costarricense recibiera una solicitud de extradición por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, que le acusa de dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense.

Al sospechoso se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimo, terrestre y aéreo.

En Costa Rica, Eusse también posee otros negocios como estaciones de servicio de venta de combustibles.

Eusse, quien presidía el club de fútbol asentado en la provincia de Guanacaste (oeste) desde el 2020, permanecerá detenido mientras avanza su proceso de extradición. JS