Clima seco y estable en la mayor parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), a través de su pronosticador de turno José Pavón, informó que para este jueves predominarán las condiciones secas y estables sobre la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, detalló que en horas de la tarde el viento del este transportará humedad proveniente desde el mar Caribe, lo que podría generar precipitaciones débiles y muy aisladas en la región oriental del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de 1 a 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.

La fase de la luna es cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 6:07 de la mañana y la puesta será a las 5:56 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Atlántida: Máxima 28°C / Mínima 20°C

Choluteca: Máxima 37°C / Mínima 24°C

Colón: Máxima 28°C / Mínima 20°C

Comayagua: Máxima 30°C / Mínima 16°C

Copán: Máxima 26°C / Mínima 14°C

Cortés: Máxima 32°C / Mínima 20°C

Lempira: Máxima 28°C / Mínima 14°C

Ocotepeque: Máxima 28°C / Mínima 14°C

Olancho: Máxima 31°C / Mínima 18°C

Santa Bárbara: Máxima 31°C / Mínima 18°C

Valle: Máxima 37°C / Mínima 24°C

Yoro: Máxima 30°C / Mínima 16°C

El Paraíso: Máxima 28°C / Mínima 14°C

Francisco Morazán: Máxima 28°C / Mínima 14°C

Gracias a Dios: Máxima 28°C / Mínima 24°C

Intibucá: Máxima 20°C / Mínima 6°C

Islas de la Bahía: Máxima 28°C / Mínima 26°C

La Paz: Máxima 30°C / Mínima 16°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.LB