Clima cálido y seco predominará este día en el territorio nacional

Tegucigalpa- El pronosticador Will Ochoa, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, informó que para este día se esperan condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

-Hay pronóstico de lluvias débiles aisladas en varias regiones del país

No obstante, en horas de la tarde, el viento del noreste estará transportando humedad desde el Mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles aislados en áreas del norte, noroccidente y suroccidente del país.

Las temperaturas máximas se destacan el Valle con hasta 41 grados, Choluteca con 40 y Cortés con 37 grados centigrados.

En el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se reporta oleaje entre uno y tres pies. Además, el país se encuentra bajo la fase de luna llena.

El sol salió a las 6:10 de la mañana y se prevé su puesta a las 5:55 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas por departamento, se detallan las siguientes: Lempira con máxima de 33 y mínima de 20 grados; Ocotepeque con máxima de 33 y mínima de 21; La Paz con máxima de 35 y mínima de 21; Santa Bárbara con máxima de 35 y mínima de 22; Valle con máxima de 41 y mínima de 26; Yoro con máxima de 33 y mínima de 21; Atlántida con máxima de 32 y mínima de 26; Choluteca con máxima de 40 y mínima de 27.

Colón con máxima de 34 y mínima de 24; Comayagua con máxima de 35 y mínima de 22; Copán con máxima de 31 y mínima de 20; Cortés con máxima de 37 y mínima de 24; El Paraíso con máxima de 32 y mínima de 19; Francisco Morazán con máxima de 31 y mínima de 20; Gracias a Dios con máxima de 33 y mínima de 27; Intibucá con máxima de 26 y mínima de 16; Islas de la Bahía con máxima de 31 y mínima de 28.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse hidratados y no exponerse directamente al sol.LB