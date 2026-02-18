Clientes BAC disfrutan los mejores beneficios en La Hacienda Real

Tegucigalpa- BAC Honduras y Restaurante Hacienda Real se complacen en anunciar su alianza, disponible para los clientes BAC, quienes durante el 2026 podrán disfrutar de atractivos descuentos y beneficios especiales con una experiencia culinaria excepcional.

Como parte de esta alianza, todos los lunes los clientes recibirán 50% de descuento inmediato en cortes especiales de carnes importadas premium, como: Rib Eye, New York, Entraña, Puyazo, Vacío, Mixto camarón y salmón a las brasas, al utilizar sus tarjetas de crédito o débito BAC.

10% de descuento inmediato en todo el menú, todos los días al pagar con tarjetas de crédito Black o Platinum de BAC.

Adicionalmente, los sábados de junio y noviembre, los tarjetahabientes podrán vivir la experiencia “sábados en La Terraza”, que incluye 50% de descuento en un menú especial, acompañado de una experiencia musical en el marco de Conciertos BAC, iniciativa que impulsa y apoya al talento local

Asimismo, durante Semana Santa y la Semana Morazánica, los clientes BAC podrán adquirir certificados de consumo a mitad de precio, los cuales podrán ser redimidos en un plazo de hasta un mes.

“En BAC impulsamos alianzas estratégicas que agregan valor a la experiencia de nuestros clientes. A través de estas promociones, buscamos acompañarlos en la creación de momentos memorables, disfrutando de una propuesta gastronómica de alta calidad en un ambiente cálido y acogedor”, expresó Valeria Ríos, vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad BAC Honduras.

“Es para Hacienda Real un gran logro, contar con un aliado estratégico tan importante como BAC Honduras. A lo largo de los años hemos colaborado en diferentes actividades comerciales y esta alianza, representa la solidificación de esta relación, que año con año, brinda a nuestros clientes y los clientes de BAC, enormes beneficios que pueden disfrutar todo el año en nuestro restaurante” Expresó Raul Agüero, Gerente de Operaciones de Hacienda Real.

Hacienda Real es un restaurante especializado en cortes de carne a la parrilla, con una propuesta de cocina a la brasa y un ambiente ideal que combina comodidad, amplitud y amplias áreas de parqueo.

Para conocer más detalles sobre estas promociones, así como otros beneficios y eventos que BAC presenta durante el año, los invitamos a visitar los perfiles de BAC Honduras en redes sociales. IR