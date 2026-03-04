Clave Especial, la cara de la generación emergente del regional mexicano nacido en EE.UU.

Miami (EFE).– La banda californiana Clave Especial representa la cara emergente del género regional mexicano, una generación nacida en Estados Unidos que busca conectar con sus raíces en México, pero que aspira a llegar a Corea, Japón o el Super Bowl sin sacrificar su esencia, según cuentan sus miembros a EFE.

El grupo, de tres hijos de inmigrantes mexicanos que trabajaron en el campo, estuvo nominado a artista revelación masculino del ‘Premio lo nuestro’, que reconoció lo mejor de la música latina en Miami, y la próxima semana cantará en el espectáculo del ‘Futuro de la música’ del South by Southwest (SXSW) en Austin (Texas).

«Creo que lo que nos logró destacar, estar aquí en este premio tan importante, es el hecho de poder expresar nuestras dos culturas a través de nuestra música. Nosotros somos nacidos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la música mexicana siempre ha sido lo nuestro», expresa el líder, Alejandro Ahumada, en una entrevista en Miami.

La agrupación, que completan el guitarrista Leonardo Lomelí y Rogelio González, quien toca el tololoche, también está nominada como mejor nueva banda de regional mexicano en los premios ‘iHeartRadio’, que se entregarán el 26 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Su álbum debut de 2025, ‘MIJA NO TE ASUSTES’, obtuvo la certificación platino en Estados Unidos, donde hicieron una gira que en ciudades como San Diego, El Paso, San Antonio, Atlanta, Seattle y Chicago.

‘Nueva era’ de la música mexicana

La banda considera que este éxito refleja la «nueva era» del regional mexicano, el segundo subgénero con más crecimiento en Estados Unidos, donde la reproducción de esta música subió más de un 35 % interanual en la primera mitad de 2025, según la firma Luminate.

«Yo creo que ahorita estamos en la etapa en donde el ver a un mexicano en un ‘Super Bowl halftime’ (medio tiempo) ya no está tan lejos, ya es algo que tal vez ya esté en pláticas (conversaciones), no se sabe, ojalá, y eso ya es un nivel global», opina Alex Ahumada.

El auge del regional mexicano en Norteamérica, donde el «reguetón mexa» también es una de las tendencias del año, según la plataforma Soundcloud, representa un cambio de mentalidad, según los tres artistas de la Generación Z, criados en Salinas, en el norte de California.

Los músicos piensan que las nuevas generaciones de mexicanos en Estados Unidos ya «aceptaron lo que son», por lo que han superado una época en la que sus compañeros de escuela se burlaban si oían corridos u otras canciones de México.

«Se siente bonito porque sentimos que estamos representando a esta época de nuestra gente. O sea, hay gente que fueron a la high school (secundaria) conmigo, por ejemplo, que yo sé que ahorita se sienten parte de este movimiento, creo que es una nueva era la que estamos viviendo y es un honor poder ser parte», indica Ahumada.

En México y el mundo

El sueño del grupo es tocar en países donde «no hablen ni español ni inglés», como China o Japón, bromea Lomelí, quien también destaca que la agrupación estuvo el año pasado en Colombia y que fans de naciones como Honduras, Guatemala, El Salvador y Brasil han pedido conciertos en sus países.

Alex cree que los corridos tumbados en español están resonando en en otras latitudes porque «son cosas reales, cuentan lo que está pasando en el pueblo», además de ser «como un rap, pero con guitarras y con la misma ‘vibe’ (vibra) en español», por lo que «mucha gente se identifica de todos lados».

Aún así, remarca que el mayor orgullo es ver la apreciación del público en México, donde han tocado en ciudades como Monterrey y Puebla.

«Se siente bonito porque se puede decir que allá fue la raíz de todo esto, allá es donde la cultura está a su máximo. Entonces el poder ir y que te acepten, que te acepten tu música, que te acepten tu sonido, definitivamente es algo que buscamos», concluye Ahumada. EFE/ir