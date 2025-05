Clases no se suspenden por altas temperaturas, aclara ministro de Educación

Tegucigalpa- Ante el aumento de las temperaturas en distintas zonas del país, el ministro de Educación, Daniel Sponda, aclaró que no se suspenderán las clases a nivel nacional, aunque sí se han emitido recomendaciones específicas para salvaguardar la salud del alumnado.

“Quiero ser categórico: no vamos a suspender clases. Lo que se ha establecido son recomendaciones, no decisiones generales”, expresó Sponda. Explicó que cualquier medida adicional deberá ser tomada a nivel municipal, departamental o por zona, ya que las temperaturas no son uniformes en todo el país.

Los mayores registros de calor se han detectado en las zonas costeras del norte y sur, donde los termómetros han alcanzado hasta los 40 grados Centígrados, mientras que en otras regiones oscilan entre los 30 y los 36 grados.

Como parte de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, se ha recomendado suspender temporalmente las clases de Educación Física al aire libre y mantener a los estudiantes en espacios ventilados y con sombra. Además, se ha instado a los padres de familia a garantizar que los estudiantes cuenten con suficiente hidratación durante la jornada escolar.

Debemos proteger a los niños más vulnerables sin interrumpir el proceso educativo. Estas medidas buscan minimizar riesgos sin comprometer el desarrollo académico, añadió el funcionario.

Por su parte, especialistas en salud han reiterado recomendaciones básicas para prevenir golpes de calor, como evitar la exposición directa al sol, mantenerse bien hidratado y vestir ropa ligera y de colores claros.

Las autoridades educativas aseguraron que continuarán monitoreando las condiciones climáticas y no descartan ajustes en zonas donde las temperaturas representen un riesgo para la comunidad escolar. LB