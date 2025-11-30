Ciudadanos pueden estar a 4 metros de mesa electoral a la hora del conteo

Tegucigalpa – La nueva legislación electoral da nuevos aires a los comicios generales y hoy Proceso Digital le invita a profundizar sobre los alcances de la observación electoral de la mano de uno de sus redactores, Augusto Aguilar.

-Si el conteo no se realiza de forma pública y los miembros de la mesa cierran la puerta, podrían ir presos hasta por 6 años.

“Hay muchas cosas desconocidas en el tema electoral”, dijo el exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para el caso, explicó que la nueva ley abre espacios a la observancia de los votantes en el momento del escrutinio, el cual es público. Si los miembros de la mesa electoral no lo hacen público y se encierra, “van presos, con penas de 3 a 6 años de cárcel”.

La distancia permitida, de acuerdo a la ley vigente es no menor de cuatro metro, además el ciudadano puede estar dentro del aula de clases, pero “para evitar que haya irregularidades, y que la misma gente pueda empezar a gritar, insultar o querer interferir en lo que están haciendo en la mesa se pone esta distancia, que es aceptable para observar el conteo”.

Aguilar indica que si bien en los comicios pasados las puestas de las aulas donde se instalaba la mesa electoral estaban cerradas, era porque no existía ese artículo que fue introducido en la Ley Electoral del 2021.

“Podría suceder que si cierran, los mismos ciudadanos abran por la fuerza la puerta, y estarían en su derecho, simplemente porque la ley manda que el conteo sea público y le da el derecho al ciudadano el ser observador”.

Referente a la observancia en concreto, en primer lugar el ciudadano está observando, en segundo lugar puede tomar nota de lo que está haciendo y en tercer lugar tiene que estar observando la transmisión de los resultados, a fin de confirmar que esta sea completa.

Si eso no sucede, Aguilar explica que el votante puede enviar una nota dirigida al partido político por quién votó, haciéndole de conocimiento que no se le permitió esta observancia, y el partido puede presentar la impugnación sobre una o varias actas, pidiendo recuento o verificación y que se haga el conteo nuevamente. “Lo que resulte de la verificación, eso es lo que vale”, dijo Aguilar.

Fraude electoral

Aguilar es consciente de que pese a todas las reformas realizadas con miras a evitar fraude electoral, este puede darse, “sobre todo cuando hay intervención humana. Puede ser que haya fraude pero tal vez de manera circunstancias, pero una cosa que no influye en los resultados”, dijo.

Además ratifica el lema de muchos candidatos a cargos de elección popular que abogan por que el voto masivo mata fraude.

“Cuando hay voto masivo, la diferencia entre el ganador y el perdedor es mayor”, en cambio cuando esta diferencia es poca, como ocurrió en el caso de las elecciones entre Porfirio Lobo Sosa con Manuel Zelaya, la diferencia fue apenas de 63 mil votos, recordó.Otro factor que, a criterio del redactor de la ley electoral, influye para que no se haga fraude, es que a quienes les agrada esa práctica es que la presencia de observadores extranjeros o de instituciones de prestigio. VC