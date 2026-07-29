Ciudadanización de mesas punto clave en reformas electorales, según Augusto Aguilar

Tegucigalpa – La ciudadanización de las mesas electorales es una de las propuestas más importantes dentro de la reforma electoral para fortalecer la transparencia de los procesos electorales, afirmó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, quien destacó que este mecanismo permitiría reducir la influencia directa de los partidos políticos en la integración de las mesas.

Aguilar explicó que, de aprobarse la propuesta, los miembros de las mesas ya no serían representantes de los partidos políticos, sino funcionarios del organismo electoral, seleccionados mediante mecanismos como sorteos o convenios con instituciones académicas.

«Uno de los temas más importantes de la propuesta para transparentar las elecciones es la ciudadanización de las mesas, porque si se hace por medio de un sorteo o mediante convenios con la Academia y los nombra el organismo electoral, ya no van a depender de los partidos políticos», señaló.

El analista indicó que la reforma también contempla establecer sanciones para quienes, una vez nombrados, no cumplan con sus responsabilidades electorales.

Además, explicó que la participación como miembro de mesa sería de carácter obligatorio y que las renuncias solamente podrían aceptarse por causas extraordinarias y debidamente justificadas.

Aguilar reconoció que los ciudadanos pueden tener simpatías o inclinaciones políticas, una situación que considera natural en cualquier sociedad democrática; sin embargo, destacó que lo fundamental es que dejen de actuar como representantes partidarios dentro de las mesas electorales.

«Lo importante es que ya no van a ser representantes de partidos ni van a estar subordinados a los partidos, sino directamente al organismo electoral, que los puede sancionar si no cumplen con sus responsabilidades», afirmó.

Según Aguilar, la ciudadanización de las mesas electorales representaría un cambio significativo para garantizar mayor independencia, confianza y transparencia durante las jornadas electorales en Honduras. LB