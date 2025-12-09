Ciudadanía no favoreció a Libre por no traer la CICIH, el nepotismo y corrupción, señala analista

Tegucigalpa – El analista José Murillo señaló que las incongruencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se derivan entre otras, del comportamiento de los representantes de cada partido político.

“Si ustedes (Partido Liberal, Nacional y Libre), pusieran en esos puestos a personas con capacidad profesional y con interés de país y no interés partidarios, no tendríamos este tiempo sostenido que hemos vivido los últimos meses”, refirió.

Murillo afirmó que en los procesos hay malos perdedores, que en vez de reconocer que han fallado señalan a todos los demás o dicen que la ciudadanía no los favoreció con el voto por culpa de terceros, «cuando eso sucedió por el escándalo del chequevideo, por un Congreso Nacional improductivo, por el nepotismo, por la corrupción, por no haber traído a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), entre otros».

Asimismo recordó que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria final de las elecciones realizada el 30 de noviembre, “son los plazos legales y aunque queremos celeridad y le hemos pedido rigor técnico al CNE, hay que hacer las cosas bien”.

Destacó que el efecto de hacer las cosas como manda la ley es que quien se siente en la silla presidencial, gozará de legitimidad y podrá gobernar con ese respaldo de que llegó, pese a los altibajos del proceso electoral con el voto y la confianza de esa ciudadanía depositó ese voto de confianza para él.

El analista se sumó a los llamados de mesura en las declaraciones de los líderes políticos, porque el proceso no ha terminado. VC