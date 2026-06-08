Ciudad Mujer llama a hondureñas a denunciar casos de violencia

Tegucigalpa – La delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, Welsy Vásquez, hizo un llamado a las mujeres hondureñas a denunciar los casos de violencia doméstica y a no permanecer en entornos de abuso, al señalar que el país enfrenta altos niveles de impunidad en estos delitos.

– Más de 110 mujeres asesinadas este año en Honduras.

Vásquez enfatizó que la violencia contra la mujer no solo es física, sino también psicológica y verbal, y que ambas formas tienen consecuencias graves en el entorno familiar.

“La violencia no solo es que un hombre golpee a una mujer, sino lo que le dice en el día”, apuntó la exdiputada por el Partido Nacional.

De igual forma, destacó que Ciudad Mujer brinda atención integral a las víctimas, incluyendo acompañamiento legal, atención del Ministerio Público, apoyo psicológico y procesos de formación para la independencia económica de las mujeres, con el objetivo de que puedan salir de situaciones de violencia.

La impunidad es el principal problema

Por otro lado, señaló que, aunque se han fortalecido mesas de trabajo con operadores de justicia, aún existen fallas en el sistema que dificultan la atención efectiva de las víctimas.

“El tema de impunidad es muy fuerte en Honduras”, expresó, al destacar que muchas denuncias no reciben el seguimiento adecuado o terminan en sanciones que no guardan relación con la gravedad de los hechos.

La funcionaria cuestionó que en algunos casos las sanciones impuestas a agresores no reflejan la dimensión de los delitos, y consideró necesario revisar el marco legal vigente.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso Nacional para analizar las penas establecidas para estos crímenes, al asegurar que actualmente son bajas y permiten medidas alternativas que no generan un impacto real en la prevención.

Finalmente, reiteró el llamado a denunciar y utilizar los servicios disponibles, al asegurar que el programa busca fortalecer la protección y el empoderamiento de las mujeres en todo el país. AD