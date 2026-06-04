Ciudad con más venezolanos en EEUU nombra jefe policial con récord de arrestos migratorios

Miami (EE.UU.)– Doral, la ciudad con la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, seleccionó como nuevo jefe de Policía a Matthew Castillo, quien venía de desempeñar ese cargo en una localidad vecina en la que destacó por el amplio número de arrestos migratorios que ejecutó.

Castillo asumirá como responsable de la fuerza policial de Doral, ciudad en la zona metropolitana del condado Miami-Dade en el sur de Florida, a partir del 15 de junio, según indicó en un video en Instagram.

«Me convertiré en el próximo jefe de policía de la ciudad de Doral, Miami Springs, quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón», dijo Castillo en la publicación.

Sin embargo, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, negó que el nombramiento del nuevo jefe de Policía vaya a cambiar el enfoque de la ciudad en materia migratoria.

«No vamos a cambiar en absoluto ninguno de nuestros principios ni prácticas», dijo Fraga al diario Miami Herald.

Doral tiene más de 81.000 habitantes, una gran parte de ellos de origen venezolano. Aunque firmó el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), que permite a la Policía local realizar acciones de control migratorio, no ha reportado arrestos por este motivo.

En el extremo opuesto se encuentra la localidad de Miami Springs, donde Castillo seguirá como jefe policial hasta que asuma su posición en Doral, y que figura como el séptimo municipio que más arrestos migratorios, con 16, ha realizado en Florida desde el pasado agosto.

Dentro del condado de Miami-Dade, Miami Springs es la segunda ciudad con más arrestos de este tipo pese a contar con menos de 15.000 habitantes.

Sin embargo, Castillo aseguró que estas intervenciones no fueron fruto de redadas migratorias sino de investigaciones criminales más amplias.

«Cuando los agentes responden a incidentes delictivos, ya sean casos de trata de personas, narcotráfico, fraude, robo de vehículos, fugitivos u otros asuntos criminales, es natural que se produzcan encuentros relacionados con la inmigración como parte de ese proceso», afirmó el policía al citado medio.

El Ayuntamiento de Doral deberá aprobar su nombramiento en una reunión programada para el 10 de junio.EFE/ir