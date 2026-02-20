Cirugías electivas en el IHSS se mantienen sin realizar

Tegucigalpa- El Instituto Hondureño de Seguridad Social se mantiene sin realizar cirugías electivas ante falta de insumos médicos.

Se cumplen ya 24 días sin la realización de cirugías electivas, por lo que los derechohabientes solicitan se reactiven lo más pronto posible.

La situación afecta directamente a pacientes que ya contaban con procedimientos programados en los distintos centros asistenciales de la institución.

De acuerdo con la información, la carencia de materiales básicos y equipos necesarios para las intervenciones quirúrgicas obligó a las autoridades hospitalarias a tomar nuevamente esta medida, con el objetivo de priorizar la atención de emergencias y casos de mayor gravedad.

Se espera que en los próximos días se pueda reanudar esta actividad ya que las autoridades del IHSS informaron que ya empezaron a ingresar insumos al centro asistencial.

Son 221 millones de lempiras los que se adjudicaron para la compra de insumos médicos y se giraron instrucciones de que su distribución sea inmediata. IR