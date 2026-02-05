Circular de Servicio Civil deja sin efecto dictámenes irregulares, confirma designada presidencial

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, aclaró que la Circular emitida por la Dirección de Servicio Civil, (04-02-2026) a través de su directora, deja sin valor y efecto los dictámenes que fueron emitidos al margen de la ley y que dieron paso a contrataciones irregulares de personal en distintas instituciones del Estado.

– El Gobierno deja sin valor y efecto los contratos firmados antes del 27 de enero, según comunicado de la Administración Nacional de Servicio Civil.

Mejía explicó que, si bien es una potestad administrativa de cada Secretaría de Estado realizar contrataciones, Servicio Civil está facultado para regularizar aquellos procesos que se hicieron sin cumplir los procedimientos legales. En ese sentido, indicó que los mayores casos de irregularidades se han detectado en la Secretaría de Salud, donde —según señaló— se abusó del poder para otorgar nombramientos sin respetar la normativa vigente.

“La intención es reordenar de forma responsable los recursos humanos del Estado a través de Servicio Civil. No se trata de una medida general, sino de una acción puntual para corregir lo que se hizo fuera de la ley”, afirmó la funcionaria.

La designada presidencial detalló que la circular aplica únicamente para los dictámenes aprobados a última hora entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como parte de enero de 2026, periodo en el que, según dijo, se violentaron procedimientos y requisitos legales que afectan directamente al actual gobierno.

“Se saltaron procedimientos y repartieron nombramientos como piñatas”, cuestionó Mejía.

Finalmente, reiteró que la medida busca poner orden en la administración pública y garantizar que las contrataciones se realicen bajo criterios legales, transparentes y responsables, evitando así que se repitan prácticas irregulares en la gestión del personal estatal. LB