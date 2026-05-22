CIPRODEH señala abandono estatal en el Aguán tras hechos violentos

Tegucigalpa- El representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, aseguró que el Estado hondureño ha mantenido una ausencia histórica en el Bajo Aguán, situación que ha permitido el crecimiento de la violencia y la criminalidad en la región.

Sierra reaccionó con preocupación ante la reciente masacre reportada en el departamento de Colón y señaló que la zona continúa como escenario de múltiples conflictos relacionados al crimen organizado y la falta de control policial.

De la misma forma, sostuvo que la conflictividad en la región no es reciente, sino una problemática de décadas que, a su criterio, distintos gobiernos no han enfrentado de manera integral.

“El Estado de Honduras ha optado por cerrar los ojos ante las diferentes conflictividades”, expresó.

El defensor de derechos humanos cuestionó que las respuestas gubernamentales se limiten a operativos policiales y militares temporales, sin atender los problemas estructurales que afectan al Bajo Aguán.

Asimismo, indicó que la región enfrenta carencias en áreas como educación, salud y alimentación, además de problemas entre cooperativas campesinas y sectores empresariales.

Sierra también alertó que la situación podría continuar escalando debido a que el Aguán es una zona estratégica para estructuras criminales, por sus conexiones marítimas, terrestres y aéreas. AD