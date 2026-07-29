CIPRODEH observa falta de voluntad política para verdaderas reformas electorales

Tegucigalpa – El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, cuestionó la falta de reformas electorales de fondo en Honduras y afirmó que los partidos políticos han demostrado tener «poco interés real en la democracia».

Acevedo señaló que durante los últimos 44 años las modificaciones al sistema electoral han sido «esencialmente cosméticas» sin cambios estructurales.

Según su criterio, las prioridad deberían ser la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la segunda vuelta electoral y restricciones a la reelección de candidatos.

El defensor de derechos humanos sostuvo que el modelo actual beneficia a las fuerzas políticas al permitir el control de los organismos electorales y la manipulación de los procesos.

«No están interesados en democratizar el país, están interesados en controlar el poder», expresó.

Asimismo, afirmó que todos los partidos obtienen beneficios del sistema vigente, especialmente la deuda política, lo que, a su juicio, ha permitido que dirigentes se mantengan activos sin desarrollar actividades productivas.

También cuestionó el manejo de recursos públicos desde el Congreso Nacional y señaló que existen deficientes mecanismos de rendición de cuentas y persistentes casos de corrupción. AD