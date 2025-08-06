Cinco soldados heridos y una persona detenida tras el tiroteo en una base militar en EEUU

Miami (EEUU) – El Ejército de Estados Unidos reportó cinco soldados con heridas de bala y el presunto agresor detenido tras el tiroteo de este miércoles en la base militar de Fort Stewart, en Georgia, estado del sur del país, donde aseguró que ya «no representa una amenaza», mientras la Casa Blanca «monitorea» la situación.

Rescatistas atendieron a los militares heridos en el sitio a las 11:09 horas (15:09 GMT) y después los trasladaron al hospital Winn Army Community, mientras que los oficiales arrestaron al presunto tirador a las 11:35 horas (15:35 GMT), reportó el equipo de Fort Stewart Hunter Army Airfield en su cuenta de Facebook.

«El incidente permanece bajo investigación y no se revelará información adicional hasta que la investigación se complete», indicó el organismo, que está al suroeste de la ciudad de Savannah, donde alberga a cerca de 10,000 personas entre miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que «han informado al presidente» Donald Trump del «tiroteo en Fort Stewart en Georgia».

«La Casa Blanca está monitoreando la situación», señaló en sus redes sociales.

Agentes de seguridad se desplegaron desde las 10:56 horas (14:56 GMT) por el posible tiroteo en la base militar, la mayor instalación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al este del Misisipi y hogar de la Tercera División de Infantería, lo que incluye también campos aéreos.

El sitio cerró a las 11:04 horas (15:04 GMT) por la presencia del tirador activo en el área del Equipo de Combate de la Segunda Brigada Blindada, reportó el equipo de Fort Stewart Hunter Army Airfield.

El incidente, del que todavía no hay detalles ni identidad del presunto responsable, movilizó al FBI, a la policía y a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT, en inglés).

La oficina del FBI en Atlanta y Savannah confirmó que «tiene conocimiento del incidente en Fort Stewart y está coordinando con la División de Investigación Criminal del Ejército».

Videos compartidos en redes sociales mostraron a militares que buscaban refugio tras escuchar los primeros disparos, mientras que escuelas cercanas se declararon en confinamiento para proteger a sus estudiantes.

A diferencia de otros tiroteos masivos en Estados Unidos, se espera una investigación especial por haber ocurrido en una base militar.

Estados Unidos ha registrado al menos 261 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. EFE