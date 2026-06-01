Cinco muertos y treinta heridos deja explosión de mina al paso de un autobús en Mali

Bamako.- Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultó gravemente herida este lunes después de que un autobús en el que viajaban explotara al pasar sobre una mina en una carretera en la región de Kayes, en el oeste de Mali, según informaron fuentes de seguridad.

El autobús, que transportaba a civiles malienses, viajaba entre las localidades de Kita y Sorybougou cuando detonó el artefacto explosivo colocado en la carretera, reportan las fuentes, que atribuyeron el atentado a los combatientes del yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, vinculado a Al Qaeda en el Sahel).

Las mismas autoridades señalan que se trata de un balance provisional, mientras el Gobierno transitorio no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo ocurrido.

El atentado se produce un día después del fin de las vacaciones por la festividad musulmana del cordero, conocida como Tabaski en África Occidental, en un contexto de un continuo deterioro de seguridad en el país, gobernado por una junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Desde la amplia ofensiva coordinada entre los yihadistas y los rebeldes separatistas del norte, el pasado 25 de abril, JNIM intensificó sus ataques contra varios puntos y vías que conducen a Bamako. EFE