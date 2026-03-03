Cinco muertes por tos ferina se registran este 2026 en Honduras

Tegucigalpa – En apenas dos meses de este 2026, las autoridades sanitarias registran cinco muertes por tos ferina en Honduras.

Así lo informó la doctora Leticia Puerto, integrante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, quien detalló que se confirman 67 casos y cinco decesos por tos ferina, especialmente en menores de 1 año.

Citó que en 2025 fueron 114 casos de tos ferina los que fueron documentados en el país.

La galena señaló que la tos ferina es una enfermedad prevenible, por lo que hizo un llamado a las madres para que se vacunen y también lo hagan con los menores.

Estimó que el 95 % de los menores deberían estar bajo el esquema de vacunación, pero no se está llegando a esos números.

Asimismo, pidió a las embarazadas que se apliquen la vacuna TDAP que protege a los bebés cuando están en el vientre de la madre previó a someterse al esquema de vacunación cuando cumplen sus dos primeros meses.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, llorosos, fiebre y tos.

La mejor forma de prevenir la tos ferina es mediante la vacuna, en Honduras está disponible en todos los centros de vacunación. Sin embargo, se trata de un esquema que los menores deben completar, la primera dosis se recomienda a los dos meses de edad.

La vacuna consta de una serie de cinco inyecciones, que por lo general se administran a niños de estas edades: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 a 18 meses y 4 a 6 años. JS