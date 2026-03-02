Cinco mil docentes pasaron a ganar L.75 mil, exceso de cubanos, 911 infiltrado por el crimen y Xiomara tenía salón de belleza, denuncia Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía volvió a denunciar una serie de irregularidades cometidas por las autoridades gubernamentales salientes, que van desde el doblaje de salarios para unos 5 mil docentes que pasaron de 34 mil a 75 mil lempiras, así como la contratación de muchos cubanos en salud y educación, e incluso la presidenta Xiomara Castro tenía un moderno y bien equipado salón de belleza en casa de gobierno.

– Cinco mil docentes pasaron de jornada normal a asistencias técnicas, de ganar 34 mil a 75 mil lempiras, reconfirmó.

Mejía, que ha retratado los abusos cometidos por el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), lamentó que el denominador común de las oficinas públicas fue no encontrar ningún tipo de documentación que respaldaran las ejecutorias.

Desde los abusos en educación, salud, presidencial y el sistema 911, fueron abordados por la alta funcionaria del gobierno de Nasry Asfura.

“Después de encontrar las finanzas lastimadas y los últimos abusos de autoridad del gobierno de la refundación para poder salvaguardar a toda su militancia y liderazgo del gobierno, haciendo contrataciones masivas, reconociendo experiencia laboral también de años atrás de que no pudieron hacer en tiempo y forma y haciendo todo abruptamente en el abuso de su investidura”, expresó.

La alta funcionaria del gobierno citó que la educación no se quedó atrás, ya que pasaron de jornadas completas, incompletas y exclusivas, a jornadas plenas, es decir, asesorías técnicas que involucra a 5 mil docentes que pasaron de 36 a 72 horas, pasando de ganar 34 mil lempiras a 75 mil.

Mejía refirió que las asistencias técnicas incluyen al actual diputada Edgardo Casaña, que pasó de ser un docente regular a la asistencia técnica para mejorarse el salario. “Esto deja un mal sabor de boca porque se favorecieron ellos y no así al docente. Dónde están los colegios magisteriales que sí hacen sus luchas, pero las luchas sólo favorecen a los liderazgos porque definitivamente se olvidan de su gremio”, reafirmó.

Edgardo Casaña y Daniel Sponda, ambos se beneficiaron con asistencias técnicas.

Reconoció que las asistencias técnicas están contempladas en el presupuesto de Educación, sin embargo para aplicar a ella hay que seguir todo un proceso, pero los salientes lo hicieron “a raja tabla”, aunque habrá que ver si el nuevo presupuesto (2026) da para seguirlas pagando, ya que se hicieron de forma irregular.

Sobre los privilegios adquiridos por el exministro Daniel Sponda y el diputado Edgardo Casaña, la designada presidencial refirió que “si ellos no hicieron concursos para estas asistencias técnicas, entonces definitivamente que hay un vicio de nulidad, en automático se iría, entiendo que el equipo legal de la Secretaría de Educación que acompaña a la ministra está revisando todo este estos pormenores para tomar una decisión final”.

Reflexionó que las acciones son las que hablan por sí solas más allá de las declaraciones que se brinden al respecto sobre las asistencias técnicas dejadas en el gobierno de la refundación.

Sobre los maestros cubanos encontrados en la secretaría de Educación, dijo que siguen buscando sus convenios para determinar en qué condiciones se encuentran, cuántos son y dónde se encuentran y el efecto costo-beneficio.

Dijo que “esperamos que la ministra de Educación en su informe de cómo encontró la secretaría de forma más general, ya lo podamos tener a nivel de detalle, así que esperamos que en las próximas semanas, ya cuando cada secretario de Estado entregue su informe, tendremos un consolidado y presentado a la nación próximamente”.

Reveló que se han identificado dos tipos de convenios firmados con galenos cubanos que se pagaban a través de Inprema e Injupemp. Se erogaban 6 millones de lempiras mensuales a 59 médicos.

La vicepresidenta María Antonieta Mejía.

¿Y el MP?

Mejía señaló que le gustaría que existiera un Ministerio Público que actuara de oficio, sin embargo eso no ocurrirá por es el partido político del Fiscal General que “está chispeado” en estos casos denunciados hasta la saciedad.

Alardeó que en un mes de gobierno han comenzado de forma eficiente reduciendo el aparato estatal tras encontrarlo quebrado, nocivo, con leyes aprobadas al minuto 90 y amarrando todo lo habido y por haber.

Cuestionó que la administración de Xiomara Castro dejó amarrados contratos de personal por doquier, pero no así las compras en el campo de la salud como medicamentos, oxigeno, alimentos e insumos.

La vicepresidenta expuso que toda la documentación soporte prácticamente ha desaparecido. “No se ha encontrado ninguna documentación soporte y toda fue quemada, fue saqueada, aquí dejaron limpias las instituciones, como como salón de baile todas las secretarías de Estado. Aquí no encuentra archivos de ninguna naturaleza. Para poderles hacerles el pago a las diferentes empresas se le ha solicitado de carácter urgente traer su documentación en originales y copias debidamente notariada y certificada, para poder hacerle el pago porque en las Secretarías de Estado como salón de baile dejaron el tema de documentación”, expuso.

Descubrió que en Casa Presidencial se llevaron hasta la estufa de gas de la cocina.

Hasta salón de belleza

“Encontramos todo vacío a excepción del salón de belleza que tenía la expresidenta Xiomara Castro. Ese sí estaba bien acondicionado, pero lo demás no tenemos absolutamente nada”, expuso.

Insistió que no encontraron ningún tipo de documentación para continuar con los proyectos iniciados. “Lamentablemente nos vemos retrasados en algunos pagos de unos préstamos, de algunos pagos a proveedores, de algunos pagos de algunos medicamentos, precisamente porque no tenemos documentación soporte y para hacer los pagos y curarse en salud, obviamente para hacerlo usted como funcionaria pública debe de tener un soporte de pago”, reforzó.

Negó que se violenten derechos fundamentales de los trabajadores, y dijo que cada procedimiento se hará enmarcado en ley. Garantizó que no crearán burocracia y se hará al Estado más eficiente.

Un 911 infiltrado por el crimen

Sobre lo que ocurre en el sistema de vigilancia 911, explicó que se hará una reestructuración masiva, ya que fue infiltrado por el crimen organizado, se pretende llevar a sus orígenes de cuando fue creado y que brindaba un verdadero apoyo a la ciudadanía.

Relató que la empresa que prestaba servicios a la operatividad del 911 fue cancelada de manera abrupta por las anteriores autoridades y se instalaron cámaras de índole china. El personal de esta oficina fue removido en su totalidad tras analizar uno por uno sus perfiles con el afán de conocer sus verdaderas capacidades, declaró.

Reconoció que las comisiones interventoras son “bastantes costosas” para el pueblo hondureño, y además han tenido poca efectividad.

“No encontramos otro mecanismo de cómo abordar este tema, ya que Libertad y Refundación dejó amarrados todos los procesos en cuanto a perjuicios de las instituciones en temas de personal, entonces definitivamente que no hay otro mecanismo más que las intervenciones”, justificó.

Garantizó que las intervenciones anunciadas por el gobierno no serán por un largo periodo, serán con plazos perentorios y sobre todo con resultados.

“Entendemos la incomodidad y lo que pueda generar esto, sí lo sabemos, yo se lo puedo decir, se lo puedo garantizar porque fue una de las críticas que hicimos en gobiernos pasados, pero tengo la obligación de decirlo, fue altamente un tema de debate en el Consejo de Ministros, pero no logramos buscar el mecanismo para poder salvaguardar la integridad de estas instituciones, sabiendo que se ha convertido un lugar y un espacio para la militancia y colectivos del Partido Libertad y Refundación”, finalizó la designada presidencial. JS