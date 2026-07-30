Un incendio y la miseria marcan la tragedia que cobró seis vidas en San Pedro Sula

San Pedro Sula – La madrugada del miércoles dejó una de las tragedias familiares más dolorosas registradas en los últimos meses en Honduras.

Un incendio consumió una vivienda en el bordo de la colonia Esquipulas 2, en San Pedro Sula, y acabó con la vida de seis integrantes de una misma familia: cinco hermanos y la hija de la mayor de ellos, una bebé de apenas seis meses.

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De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, el incendio se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada y consumió en pocos minutos la estructura de madera donde residía la familia Cortés Mejía.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito, presuntamente relacionado con conexiones eléctricas clandestinas en el sector, aunque la causa continúa bajo investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años; Jahir Cortés Mejía, de 17; Jairo Joel, de 10; Isaías, de 6; Mayra, de 7; y Madison Charlotte, de seis meses, hija de Daniela.

Todos permanecían en una misma habitación cuando comenzaron las llamas y no lograron salir.

Según relataron familiares, la puerta del cuarto permanecía asegurada con un candado por motivos de seguridad, ya que anteriormente desconocidos ingresaban a la vivienda.

Esa medida, adoptada para proteger a la familia, terminó dificultando la salida cuando el incendio comenzó a propagarse. Vecinos intentaron auxiliar a las víctimas, pero el fuego avanzó con rapidez y la vivienda quedó completamente destruida.

Uno primo que vivía cerca de las víctimas recordó que el incendio se desarrolló en apenas diez minutos.

“Entre todos quisimos ayudar, pero no pudimos. Cuando logramos abrir la puerta ya no tenían signos vitales”, relató al describir la desesperación que vivieron quienes intentaron rescatar a la familia.

“Quiero verlos, mis niños están vivos”: madre

La tragedia dejó con vida a Mirta Cortés, madre de cinco de las víctimas y abuela de la bebé fallecida.

Esa noche decidió dormir en la habitación de su madre porque todos ya no cabían en una misma cama. Horas después despertó con el incendio que terminaría arrebatándole a toda su familia.

Desde entonces permanece entre Medicina Forense y el lugar donde ocurrió la tragedia. En medio de la espera por la entrega de los cuerpos, insiste en una petición que refleja la dificultad para aceptar la pérdida.

“Quiero verlos para saber si es verdad, mis niños están vivos; quiero que me los entreguen hoy”, expresó entre lágrimas.

La morguera y la Policía se hicieron presentes en la escena de la tragedia.

Mirta también recordó las últimas horas que compartió con sus hijos. Les preparó la cena, los acompañó antes de dormir y, poco antes de acostarse, recibió las últimas palabras de Jahir, de 17 años.

“La amo. ¿No va a comer?”, le preguntó su hijo. Esa fue la última conversación entre ambos.

En medio del dolor, la madre cuestiona por qué perdió a quienes, asegura, eran el motor de su vida.

“Mis niños eran buenos… ¿para qué voy a vivir yo? Por ellos me levantaba y me motivaba”, dijo mientras familiares y vecinos intentaban brindarle consuelo.

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Mirta, visiblemente afectada por la pérdida de sus familiares.

El único hermano que no se encontraba en la habitación donde ocurrió el incendio fue Dylan Cortés.

Dylan no se encontraba en la vivienda, por razones aún desconocidas, y narró que la primera noticia que recibió al despertar fue la tragedia en la que perdieron la vida sus familiares.

El menor, muy conmovido, recordó que compartía gran parte del tiempo con sus hermanos, los acompañaba a la escuela y jugaban juntos en el mismo sector donde hoy solo permanecen los restos de la vivienda.

“Voy a pensar mucho en ellos”, expresó.

El joven Dylan, junto a otros familiares, afectado por el acontecimiento.

Una tragedia que vuelve la mirada hacia los bordos

Medicina Forense ya desarrolla las autopsias y los procesos de identificación, algunos de los cuales podrían requerir pruebas de ADN debido al estado de los cuerpos.

Por su parte, las autoridades también enfrentan cuestionamientos sobre las condiciones en que viven miles de familias asentadas en los bordos de San Pedro Sula.

El alcalde Roberto Contreras informó que la municipalidad asumirá los gastos funerarios de las víctimas y confirmó que ya fueron entregados los ataúdes, además de coordinar el traslado y los espacios para los sepelios.

Paralelamente, insistió en que la tragedia evidencia la necesidad de intervenir integralmente estos asentamientos, donde persisten viviendas construidas con materiales altamente inflamables y conexiones eléctricas irregulares.

El Cuerpo de Bomberos también alertó que los incendios estructurales aumentaron un 10 % durante este año respecto al mismo período de 2025.

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Según la institución, gran parte de estos siniestros están asociados a fallas en instalaciones eléctricas, sobrecargas y cableados que no cumplen normas de seguridad, factores que continúan siendo investigados en el caso ocurrido en Esquipulas.

En el Congreso Nacional, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y solicitaron agilizar los trámites de identificación y registro para facilitar la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Por su lado, la diputada liberal, Alejandra Vallecillo, hizo un llamado a las autoridades municipales, sociedad civil y empresa privada a sumar esfuerzos para brindar ayuda a la madre que sufrió la pérdida.

Más allá de la investigación sobre el origen del incendio, la tragedia dejó al descubierto la vulnerabilidad en la que viven miles de familias en los bordos del país.

Para Mirta Cortés, sin embargo, esa discusión aún deberá esperar. Su prioridad sigue siendo la misma desde que recibió la noticia: despedirse por última vez de sus cinco hijos y de la nieta que también perdió en una sola madrugada. AD