Cinco estadios de EE UU construidos o modernizados por ACS acogerán partidos del Mundial

Madrid.- Cinco estadios estadounidenses construidos o modernizados por Turner, filial estadounidense del grupo ACS, acogerán partidos del Mundial de Fútbol 2026, que arrancará el próximo día 11 de junio.

En concreto, estos recintos acogerán 30 partidos en toda Norteamérica, según ha indicado este lunes el grupo español en un comunicado.

Se trata de los estadios SoFi Stadium en Inglewood y Levi’s Stadium en Santa Clara (ambos en California); Lincoln Financial Field en Filadelfia (Pensilvania); Lumen Field en Seattle (Washington) y Arrowhead Stadium en Kansas City (Misuri).

El Levi’s Stadium, terminado en 2014, acogerá seis partidos del torneo y es utilizado principalmente para los partidos de los San Francisco 49ers de la National Football League (NFL).

El Lincoln Financial Field acogerá seis partidos durante el torneo. El recinto se inauguró en 2003, y Turner completó importantes reformas en 2014 para modernizar el funcionamiento de las instalaciones, en tanto que el Lumen Field, que se inauguró en 2002 y en el que Turner actuó como director de obra, acogerá seis partidos.

En el caso del Arrowhead Stadium, que acogerá seis encuentros, fue modernizado en 2010 por Turner, que recientemente ha supervisado mejoras por fases para preparar el recinto para esta competición internacional. Los trabajos incluyen mejoras en los sistemas del campo, la iluminación, los vestuarios, la infraestructura y la configuración de las gradas para cumplir con los requisitos de la FIFA.

Además de los estadios, Turner ha finalizado unas instalaciones de entrenamiento en Vancouver, Columbia Británica, un proyecto que incluye la mejora del césped, el drenaje, la iluminación, los vestuarios, los espacios médicos y administrativos, mejoras en la accesibilidad y sistemas avanzados de seguimiento y entrenamiento de los atletas diseñados para cumplir con los requisitos técnicos y operativos de la FIFA.

La compañía también está ampliando el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison en Dallas, partes del cual servirán como Centro Internacional de Retransmisiones, dando apoyo a las operaciones de los medios de comunicación globales a lo largo del torneo. EFE/ir