Cinco diputados se someten a pruebas antidoping, pero resultados no serán revelados

Tegucigalpa – Cinco diputados del Partido Liberal se sometieron a pruebas antidoping, pero los resultados serán “custodiados”, es decir no serán revelados al público.

Así lo informó hoy el diputado Ricardo Elencoff, quien recordó que se trata de una iniciativa presentada por el diputado Mario Segura.

Las pruebas de antidoping detectan sustancias prohibidas (drogas, alcohol, medicamentos) en el organismo mediante muestras de orina, sangre, saliva o cabello, siendo las de orina las más comunes por su rapidez y costo-efectividad.

Dichas pruebas detectan sustancias como marihuana, cocaína, metanfetaminas y opiáceos, con ventanas de tiempo variables desde horas hasta 90 días.

Aunque todavía solo es una iniciativa el parlamentario dijo que todos los diputados deberían sumarse a esta iniciativa.

Esta es una iniciativa que la mayoría de los congresistas deberían tomar en cuenta «para que el pueblo hondureño tenga tranquilidad de que, si alguno dice barbaridades, ya es su condición y no es porque andan mafufiados o bajo los efectos de sustancias blancas”, expresó.

Durante la propuesta de esta iniciativa, Mario Segura aseguró que varios diputados llegan a las sesiones del Congreso Nacional bajo el efecto de sustancias ilícitas,

Segura parafraseó que en el pasado varios diputados hicieron público que podían platicar con héroes nacionales difuntos como Francisco Morazán y el cacique Lempira.

Todavía no se trata de una ley, pero con el propósito de hablar desde el ejemplo los diputados que apoyan esta iniciativa ya se hicieron dicha prueba.(RO)