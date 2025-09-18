Cinco departamentos en Alerta Amarilla y cinco en Alerta Verde por influencia de vaguada y próxima onda tropical

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró este jueves 18 de septiembre de 2025 Alerta Amarilla para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Santa Bárbara, debido a las lluvias provocadas por la vaguada en superficie y el ingreso de una onda tropical en las próximas horas.

Asimismo, el nivel de alertamiento se extiende a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

También se incluyen las comunidades cercanas al río Chamelecón: La Lima, San Pedro Sula y Choloma. A estas zonas se suman el municipio de Alianza, Valle, y el Distrito Central en Francisco Morazán.

De igual manera, COPECO determinó Alerta Verde por 48 horas para los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, a partir de la 1:00 de la madrugada de este jueves.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la vaguada continuará generando cielos nublados con precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Los acumulados más importantes se esperan en las regiones de Occidente, Suroccidente, Sur y áreas del Centro. Además, se prevé que en la noche del jueves ingrese una onda tropical que mantendrá las condiciones inestables, provocando lluvias en la mayoría de regiones durante el viernes.

Recomendaciones de prevención

A los CODEM y CODELES, se les solicita mantener constante observación de amenazas que pongan en riesgo a la población, especialmente en comunidades vulnerables.

A los pobladores que habitan en zonas cercanas a ríos y áreas propensas a deslizamientos, se les recomienda evitar cruzar vados, quebradas y ríos crecidos.

Se aconseja reforzar techos, limpiar cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.

A la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Capitanías de Puerto, se les sugiere restringir la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el litoral Caribe, debido al alto oleaje estimado entre 6 y 8 pies.

Finalmente, COPECO instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las medidas de prevención para evitar tragedias.LB