Cinco departamentos concentran el mayor número de mujeres desplazadas en Honduras

Tegucigalpa – Cinco departamentos registran el mayor número de casos de desplazamiento forzado de mujeres en Honduras de acuerdo con las quejas atendidas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En la última década, la violencia contra las mujeres y las niñas, en Honduras, es una de las principales causas de desplazamiento forzado en el país, al registrar entre el 2016 y octubre del 2025 alrededor de 9,401 quejas relacionadas a este fenómeno, de las cuales, el 50% fueron presentadas por mujeres.

La UDFI indicó que, del departamento de Francisco Morazán, en la zona central del país, salió el 43 % de mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno, de Choluteca en la zona sur el 16 %, de Cortés en la región norte el 14 %, de Atlántida el 15 % y de Olancho el 12 %.

Estos mismos departamentos también dieron recepción a otras mujeres que fueron víctimas de desplazamiento forzado, para el caso, Francisco Morazán recepcionó el 21 %, Cortés el 13 %, Olancho el 9 %, Choluteca el 11 % y Atlántida el 9 %.

El incremento de mujeres desplazadas por violencia comenzó a agudizarse en el año 2022 al registrar 648 casos, un año después, alcanzó su pico más alto con 843 quejas, para el 2024 el número de casos fue de 559.

En los primeros diez meses del 2025, el Conadeh atendió 313 quejas de mujeres, de las cuales, el 71% estuvieron en riesgo mientras que el 29% fueron víctimas de desplazamiento. Del análisis de los casos se desprende que las personas afectadas, durante este periodo, fueron 644 mujeres y sus familias.

De acuerdo con la actividad que realizan, entre las víctimas de desplazamiento forzado por violencia figuran las amas de casa con el 48% de los casos, a ellas se suman las comerciantes con el 18%, las docentes con el 17%, las profesionales del derecho con el 9%, las enfermeras con el 4%, las estudiantes y periodistas con el 2% cada una.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, declaró que la violencia contra las mujeres y las niñas es de las principales causas que está provocando su desplazamiento forzado y que tengan que salir huyendo de su lugar de residencia.

Con el 38% de los casos, las amenazas figuran como una de las principales causas de desplazamiento forzado de mujeres, a las que se suman casos de violencia, muerte violenta de parientes, lesiones y tentativas de homicidios, despojo y destrucción de viviendas.

El 27% de las mujeres, que interpusieron denuncias ante el Conadeh, responsabilizaron a personas conocidas, el 25% a su pareja o ex pareja, mientras que el 16% a estructuras criminales y el 15% a personas desconocidas.

La defensora de los derechos humanos lamentó que, entre las personas denunciadas, por las mujeres, al menos el 7% son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. (RO)