CIMEQH advierte riesgos en anteproyecto de reforma energética

Tegucigalpa – El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH) presentó observaciones técnicas al artículo 5 del anteproyecto de ley que busca reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mediante la creación de empresas subsidiarias para la generación, transmisión y distribución de energía.

Entre las principales preocupaciones figura el posible traslado de activos estratégicos de la ENEE, como presas hidroeléctricas, redes de transmisión y subestaciones, a nuevas empresas sin que estos continúen bajo los mecanismos tradicionales de control patrimonial del Estado.

Además, el CIMEQH señaló que el proyecto no contempla una valoración independiente de los activos antes de su traspaso, lo que podría generar incertidumbre sobre el valor real del patrimonio público.

El colegio advirtió que, sin salvaguardas específicas, infraestructura estratégica podría quedar expuesta a reclamos de acreedores en caso de incumplimientos financieros.

De igual manera, alertaron sobre una eventual “ruta de privatización encubierta” derivada de la combinación entre empresas regidas por derecho privado, capacidad de endeudamiento y utilización de activos públicos como garantía.

Ante este escenario, el CIMEQH propuso que el Congreso Nacional incorpore mecanismos de protección dentro del proyecto de ley, entre ellos una valoración independiente de los activos y la garantía de que los bienes vinculados al servicio eléctrico regresen al Estado en caso de insolvencia de alguna subsidiaria.

El colegio insistió en que sus observaciones son de carácter técnico y buscan asegurar que cualquier reforma preserve el patrimonio público y garantice la continuidad del servicio eléctrico para la población hondureña. AD