Cifra de hondureños retornados en lo que va de 2026 ya sobrepasa los 20 mil, alerta Acción Social Menonita

Tegucigalpa– Más de 20 mil hondureños han sido retornados al país en lo que va de 2026, una cifra que supera exponencialmente la registrada el año anterior, según advirtió el coordinador de Incidencia Migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), César Ramos.

El representante de la organización señaló que la tendencia refleja el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento en las deportaciones de ciudadanos hondureños.

Ramos explicó que la mayoría de las personas deportadas y migrantes tienen entre 25 y 40 años, una población que no ha encontrado las oportunidades necesarias para desarrollarse económicamente en Honduras.

“Mientras eso no suceda, el fenómeno de la migración será latente y seguiremos viendo la misma tendencia que hemos visto en los últimos 20 años”, manifestó.

El perfil de los migrantes ha cambiado en los últimos años, según el analista, ya que ahora también figuran personas con estudios técnicos y universitarios que no encuentran oportunidades laborales en Honduras.

“El Estado no ha ofrecido oportunidades sociales para que puedan desarrollarse en el país, crear un patrimonio económico y tener una vida digna”, expresó Ramos.

El coordinador consideró que la falta de empleo y las condiciones de pobreza continúan como las principales causas para que los compatriotas abandonen el país. AD