Frase del día

«Ciertamente frente a quienes se conforman con una mediocridad cómplice, el evangelio nos llama a tomar partido por el bien, la justicia y la verdad, el perdón».

Por: Proceso Digital

Vicente Nácher Tatay | Arzobispo de Tegucigalpa

