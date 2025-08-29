Cierres viales en San Pedro Sula por preparativos de marcha de LIBRE generan tráfico pesado

Tegucigalpa– La población sampedrana enfrenta este viernes complicaciones en la circulación debido al cierre de varias calles y avenidas en el centro de la ciudad, como parte de los preparativos para la marcha que el Partido Libertad y Refundación (Libre) realizará mañana sábado.

La tercera avenida ya se encuentra completamente cerrada, mientras que quienes intentan transitar por la primera calle se topan con obstáculos desde las cercanías de la Corporación Municipal hasta llegar a la catedral. Esto ha obligado a los conductores a buscar rutas alternas, aunque el tráfico pesado es evidente en varias zonas aledañas.

De acuerdo con fuentes de la Alcaldía Municipal, debido al cierre de calles se determinó suspender labores administrativas durante la jornada, a fin de evitar mayores complicaciones a los empleados y usuarios que llegan a realizar trámites.

Los organizadores de la movilización confirmaron que las restricciones forman parte del montaje logístico para el evento político, que tendrá como punto central el sector de la catedral.

Las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores y peatones planificar con anticipación sus desplazamientos, ya que los cierres permanecerán vigentes hasta el sábado, cuando se realice la marcha de Libre en la capital industrial.LB