Cierres viales en el bulevar Suyapa por el 447 aniversario de la capital

Tegucigalpa – En el marco de la celebración del 447 aniversario de fundación de Tegucigalpa, las autoridades municipales informaron sobre cierres temporales en el bulevar Suyapa, lo que obliga a los capitalinos a buscar rutas alternas para evitar el congestionamiento vehicular.

La primera fase de cierres comenzó el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 de la noche y comprende bloqueos en distintos tramos del bulevar, principalmente en las inmediaciones de la gasolinera Uno, con restricciones de acceso hacia el túnel de Mall Multiplaza, Florencia Plaza Hotel, rotonda Diagnos y varias bocacalles cercanas a negocios.

La segunda fase entrará en vigor el sábado 27 de septiembre a partir de las 4:00 de la madrugada y se extenderá hasta el domingo 28 a las 5:00 de la tarde, coincidiendo con las actividades principales del Carnaval de Tegucigalpa.

Si bien instituciones públicas implementaron teletrabajo para disminuir la carga vehicular, varios puntos ya han registrado congestionamientos y algunos conductores manifestaron su inconformidad por los inconvenientes generados.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a planificar con anticipación sus recorridos, utilizar vías alternas y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito para garantizar la seguridad vial. LB