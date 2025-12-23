Cierre de más de 20 empresas dejó 40 mil empleos perdidos en 2025, señala empresario

Tegucigalpa – El empresario Rubén Dario Sorto indicó que Honduras perdió unos 40 mil empleos en la zona norte este año por el cierre de al menos 20 empresas de diversos rubros, especialmente de la industria textil.

“Durante este 2025 hemos perdido entre 35 y 40 mil empleos, algunos de estos empleos en empresas insignias que han estado operando en el país durante más de 20 años”, indicó.

Agregó que la pérdida de estos 40 mil empleos se traduce en la afectación para 200 mil personas, quienes son los dependientes económicos de estos empleos.

El empresario dijo que esta fuga se ha dado por distintos factores como los altos costos, también por “este ambiente de inestabilidad sociopolítica, este ambiente de zozobra y de este ambiente de poca previsibilidad”.

La tensión política hace que los inversionistas busquen otros países donde tengan mejores condiciones para sus empresas, apuntó.

Sorto, afirma que para el gobierno entrante será un problema volver a traer inversiones al país y recordó que la industria textil maquiladora ha entrado en una etapa de desgaste y declive porque Honduras ha perdido competitividad. “Estas son las consecuencias de tener un país en permanente zozobra en el ambiente político”, puntualizó. VC