Cierre de maquilas va a continuar, en este gobierno o en cualquier otro, justifica Juan Barahona

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona minimizó el cierre nuevo cierre de maquila en Villanueva, Cortés que dejará a más de dos mil 200 personas sin un fuente de empleo.

(Leer) Anuncian cierre de maquila en Villanueva que perjudica a más de 2,200 empleados

“Las maquilas siempre han sido así, no han sido estables, se van unas, vienen otras”, dijo al agregar que no puede estar contento porque una maquila cierre porque quedan muchas personas sin empleo “y el empleo en Honduras no abunda, pero eso va a continuar, en este gobierno, en cualquier otro gobierno va a continuar”, afirmó.

El dirigente obrero reiteró que la dinámica de las maquilas radica en que “se van de un país a otro, donde haya mejores beneficios”.

Agregó que Honduras les ha dado beneficios a las maquilas con un salario diferenciado a las demás empresas.

(Leer) Pérdida de más de 30 mil empleos en maquila golpea a Choloma y Villanueva

Al anunciar el cierre de la empresa HBI, perteneciente a la Corporación Hanes Brands, el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, Joel López, dijo que ésta ya ha cerrado la operación de tres plantas en la zona norte del país.

Será el cierre definitivo de la operación de Confecciones del Valle, costura, verticales y bodega central. VC