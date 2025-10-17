Cierre de maquila reitera que el desempleo es el principal desafío del país: Cohep

Tegucigalpa – El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, recordó que la primera preocupación que tiene el pueblo hondureño es el empleo y con el reciente cierre de una empresa maquiladora en Villanueva, Cortés, es repetir lo que ha reclamado la empresa privada desde hace tres años.

“El desarrollo principal que tiene el país es el tema del empleo y ojalá que la clase política y los candidatos presidenciales transmitan sus ideas acerca de este tema al pueblo hondureño que los va a elegir para que tengan suficiente información a la hora de tomar su decisión de por quién votar”, expresó.

(Leer) Pérdida de más de 30 mil empleos en maquila golpea a Choloma y Villanueva

El ingreso que deja la maquila a cada empleado es importante para la economía familiar, “si un trabajador gana al menos un salario mínimo, estamos hablando de casi 15 mil lempiras por 14 meses”, refirió.

Herrera agregó que un ingreso es importante desde la perspectiva económica y sobre todo desde la perspectiva social, y cuando se cierra una maquila, las familias afectadas van a empezar a padecer una situación compleja porque la principal fuente de ingreso se pierde y la protección social (del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS) también se pierde, “se pierde bienestar en general», destacó. VC