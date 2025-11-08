Cierran varios gimnasios de la Villa Olímpica para atender a manifestantes de Libre

Tegucigalpa – Alegando mantenimientos programados en varios gimnasios de la Villa Olímpica en Tegucigalpa, se determinó cerrar parte de las instalaciones deportivas al tenor de la marcha convocada para este domingo por el partido en el poder -Libertad y Refundación-.

– Libre llamó a sus simpatizantes a nivel nacional a una marcha sin retorno para presionar por la renuncia de la consejera del CNE, Cossette López.

Por medio de un comunicado, las autoridades informaron que desde el viernes 7 al lunes 10 de noviembre las instalaciones de Ráquetbol estarán cerradas por mantenimiento.

Sin embargo, un usuario de las instalaciones mostró que en el interior estaban llevando colchonetas para que sean albergados los simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre).

(LEER) Libre convoca a «movilización sin retorno» en Tegucigalpa a partir del 9 de noviembre

El denunciante señaló que le quitan el derecho a la población con una mentira sobre mantenimiento de la instalación cuando todos sabemos que están cometiendo abuso de autoridad instalando colchonetas para albergar a los seguidores del partido de gobierno.

Libre convocó a una movilización permanente en la capital hondureña, por lo que trasladará a varios simpatizantes para mantenerse en protesta. IR