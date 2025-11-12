Cierran el paso en la carretera CA-13 por desbordamiento de ríos en Atlántida y reportan familias albergadas en El Progreso

Tegucigalpa – Las autoridades del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) informaron del cierre temporal y preventivo de la carretera CA-13 ante el desbordamiento de ríos en el Caribe de Honduras, mientras que, en El Progreso, Yoro, ya hay varias familias albergadas ante desbordamiento de ríos.

Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, entre ellos el río Lean en Atlántida.

La medida es para evitar una tragedia en la zona.

La fuerte corriente puede arrastrar vehículos, se indicó.

Las autoridades pidieron a la población de esa zona no trasladarse de un lugar a otro, mantenerse en lugares seguros.

Las fuertes lluvias con ráfagas de viento continúan generándose en la zona.

Asimismo, informaron que unas 16 comunidades están incomunicadas.

La suspensión de clases continúa este miércoles en la zona atlántica del país.

Personas albergadas

Mientras que, en El Progreso, Yoro, los miembros del Cuerpo de Bomberos han realizado evacuaciones de personas en ese municipio y trasladado a personas a albergues.

Las zonas bajas del municipio ya se encuentran inundadas, por lo que las familias ya han sido trasladadas a lugares seguros.

Las familias más afectadas son las residentes en la colonia Palermo tras desbordamiento de ríos y quebradas.

Las autoridades penitenciarias también analizan trasladar a los reclusos de ese penal hacia albergues para salvaguardar sus vidas.

Alerta Roja

Copeco elevó a Alerta Roja los departamentos de Atlántida y Colón.

A este nivel de alerta se suman los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés.

Además se declaró Alerta Amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Yoro y el resto de Cortés, e incluye la franja costera de Gracias a Dios por alto oleaje.

Asimismo, se mantiene Alerta Verde para Copán, Olancho y el resto de Gracias a Dios. IR