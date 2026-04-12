Cierran centros de votación e inicia escrutinio en elecciones de Guanaja

Tegucigalpa – Tras una jornada pacífica, ordenada y segura se cerraron los centros de votación en Guanaja, para iniciar con el proceso de escrutinio y saber quién es el vencedor de la jornada.

-En la isla cae una leve llovizna, y no se reportaron disturbios durante el proceso electoral.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), determinaron repetir las elecciones con los candidatos Sheray Borden, del Partido Liberal y Dion Kelly del Partido Nacional, que resultaron empatados.

La población llegó a cada una de las urnas a depositar su voto en orden y de una forma tranquila.

En la isla el resguardo policial y militar es considerable tras las amenazas de tomas y bloqueo del proceso electoral.

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso están habilitados 4 mil 211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales están distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada fueron la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, este último fue tomado y las urnas se llevaron a un área verde para que los ciudadanos emitan su voto. IR