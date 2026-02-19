Cierra cuarta semana de sesiones del nuevo CN sin operar el sistema electrónico de votaciones

Tegucigalpa – La cuarta semana de sesiones del nuevo Congreso hondureño cerró el jueves de esta semana sin operar el sistema electrónico de votaciones.

– La bancada de Libre ha denunciado que varios decretos y leyes se han aprobado sin contar con los votos que exige la legislación vigente.

En casi un mes de sesiones en el hemiciclo legislativo durante esta primera legislatura del pleno electo para el periodo 2026-2030, sigue sin funcionar el sistema de votación electrónico.

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha exigido desde la primera semana la puesta en operación del sistema electrónico para que existe transparencia de los decretos, leyes e iniciativas que se aprueban en la Cámara.

Las leyes aprobadas hasta ahora se han hecho únicamente levantando la mano por parte de los congresistas.

Las máximas autoridades del Parlamento, que encabeza el diputado Tomás Zambrano, no han anunciado a partir de cuándo se contará con el dispositivo electrónico de votaciones. JS