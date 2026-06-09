Cientos de personas hacen largas filas por una oportunidad laboral en SPS

San Pedro Sula – Este martes cientos de hondureños sobre todo jóvenes, se hicieron presente a las afueras de Zip Calpules de San Pedro Sula con el fin de encontrar una oportunidad laboral.

Los hondureños hacen largas filas con sus documentos en mano para aplicar en el parque industrial que ofertó algunos puestos de trabajo, clamaron a las autoridades y empresarios buscar políticas que ayuden a ampliar la oferta laboral.

Los jóvenes señalaron que no han logrado un puesto de trabajo por más que entregan sus hojas de vida en diferentes empresas.

Uno de los entrevistados lamentó que sólo ha logrado conseguir contratos de tres meses y luego lo envían a descansar a casa y en muchos lugares hacen eso para evitar que los empleados logren acumular derechos laborales o permanencia.

Todos los entrevistados coincidieron que la situación es muy difícil en el país porque no hay oportunidades de trabajo y por ello todos los jóvenes están buscando opciones de irse a otros países, principalmente a Estados Unidos.

Entre las personas que buscan empleo hay jóvenes, pero también padres y madres de familia que desesperados buscan un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. IR