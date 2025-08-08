spot_img
Cientos de mujeres indígenas protestan en Brasilia contra la violencia de género

Por: Proceso Digital

Mujeres participan en la IV Marcha de Mujeres Indígenas contra la violencia de género en sus territorios y a favor de un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva, en la Explanada de los Ministerios en Brasilia (Brasil). EFE

