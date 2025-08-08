Cientos de mujeres indígenas protestan en Brasilia contra la violencia de género

Foto del díaCientos de mujeres indígenas protestan en Brasilia contra la violencia de géneroPor: Proceso Digital8 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Mujeres participan en la IV Marcha de Mujeres Indígenas contra la violencia de género en sus territorios y a favor de un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva, en la Explanada de los Ministerios en Brasilia (Brasil). EFE Noticias recientes Liga NacionalDiego Vázquez destituido como DT del Motagua NacionalesFundación Ficohsa inaugura centro preescolar rehabilitado en Marcala y alcanza 144 en Honduras NacionalesNo se pueden aprobar ajustes sin autorización de la CNBS: director de Injupemp CalienteReportan muerte de privado de libertad en cárcel de Támara SaludDoctor Umaña reitera llamado a vacunar para prevenir tosferina