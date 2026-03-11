Cientos de jóvenes realizan largas filas para conseguir un empleo en la maquila

San Pedro Sula– Cientos de jóvenes se dieron cita desde tempranas horas de este miércoles en las instalaciones del ZIP Calpules en San Pedro Sula, formándose en largas filas para entregar sus solicitudes y buscar oportunidades de empleo en la industria de la maquila.

La alta concurrencia refleja la gran demanda laboral entre la juventud sampedrana.

Las largas filas demuestran el duro golpe que ha recibido la ciudadanía ante la poca generación de empleo y recortes de empresas ya establecidas, donde el único afectado es el pueblo hondureño.

Entre los jóvenes presentes se encuentran personas con distintos niveles de formación académica, desde educación básica hasta técnica.

Los jóvenes cada semana buscan en el sector maquilador una oportunidad de empleo que les ayude a salir adelante económicamente. IR