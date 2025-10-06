Cientos de jóvenes buscan oportunidad de trabajo en maquila en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula– Buscando una oportunidad para poder agenciarse un ingreso para sus hogares, centenares de jóvenes hacen largas filas en busca de un empleo a las afueras del ZIP Búfalo en Villanueva, Cortés.

Desde tempranas horas y con sus currículos en mano, los jóvenes expresaron la necesidad de poder obtener una oportunidad laboral.

Los jóvenes señalan que el mayor problema que se encuentran en el mercado es la falta de experiencia ya que pasa factura para obtener un empleo.

“Yo no tengo pena que me miren, vengo a pedir un trabajo, no tengo porque tener pena”, dijo una de las jóvenes, esto luego de que muchos taparon sus rostros ante las cámaras.

Señaló que son muchos los jóvenes, hombres y mujeres que buscan un empleo, “yo he ido a varias maquilas para ver si puedo colocarme, pero ha sido imposible porque a veces en los puestos donde hay oportunidad piden experiencia y nosotros no la tenemos, pero aquí sigo buscando y no me cansaré en alguna de ellas me podre colocar no pierdo las esperanzas”, sostuvo.

Son cientos los jóvenes en la zona norte del país que hacen largas filas en el sector maquilador para poder obtener una plaza de trabajo. IR