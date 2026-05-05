Cientos de jóvenes abarrotan maquila en Naco,Cortés en busca de empleo

San Pedro Sula– Cientos de hondureños realizaron largas filas este martes frente a la maquila Green Valley, ubicada en Naco, entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, con la esperanza de obtener una oportunidad laboral.

Cientos de jóvenes se dieron cita desde tempranas horas en las instalaciones de la maquila para entregar sus solicitudes y buscar oportunidades de empleo en la industria de la maquiladora.

La alta concurrencia refleja la gran demanda laboral entre la juventud sampedrana.

Las largas filas muestran el duro golpe que ha recibido la ciudadanía ante la poca generación de empleo y recortes de empresas ya establecidas, donde el único afectado es el pueblo hondureño.

Entre los jóvenes presentes se encuentran personas con distintos niveles de formación académica, desde educación básica hasta técnica.

Los jóvenes cada semana buscan en el sector maquilador una oportunidad de empleo que les ayude a salir adelante económicamente. IR