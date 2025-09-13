Cientos de hondureños en España celebran Fiesta de Independencia

Tegucigalpa– Con banderas, música y un profundo fervor patrio, una multitud de hondureños residentes en la capital española se reúnen para conmemorar el 204 aniversario de la Independencia de Honduras.

El encuentro este marcado por la nostalgia, la alegría y el orgullo nacional.

Los organizadores del evento realizan actividades culturales y cívicas que recordaron las tradiciones hondureñas en tierras extranjeras.

Esta celebración permite mantener vivo el vínculo con Honduras y transmitir el amor por la patria a las nuevas generaciones de compatriotas que residen en España.

En el lugar, hacen sus presentaciones cuadros de danza, bandas marciales, palillonas, entre otros cuadros culturales, para recordar y vivir un momento en tierras patrias. IR