Cientos de hondureños abarrotan feria de empleo en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Cientos de hondureños llegaron este viernes a la Plaza Las Banderas de San Pedro Sula para participar en la segunda Feria de Empleo organizada por la Municipalidad, donde 30 empresas ofrecen más de 700 plazas laborales en distintas áreas.

La jornada, que se desarrolla desde las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 3:00 de la tarde, reúne a decenas de empresas interesadas en reclutar nuevo talento. Para participar, los aspirantes deben presentar su tarjeta de identidad y un currículum vitae actualizado.

Como parte del evento, también se habilitaron estaciones de apoyo para las personas que necesitan elaborar, actualizar o imprimir su hoja de vida, con el fin de facilitar su participación en los procesos de selección.

Los asistentes manifestaron que llegaron con la esperanza de obtener un empleo formal, asegurando que muchos llevan varios meses e incluso años buscando una oportunidad laboral sin éxito.

Aunque la mayoría de los participantes son jóvenes, personas de todas las edades acudieron a la feria, reflejando la alta demanda de empleo que enfrenta el país.

La masiva asistencia evidencia que, pese a las más de 700 vacantes disponibles, la oferta resulta insuficiente frente a la necesidad de miles de hondureños que buscan incorporarse al mercado laboral.

En Honduras existen alrededor de 2 millones de personas con problemas de empleo, según los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra abarca tanto a quienes no tienen un puesto de trabajo como a aquellos atrapados en condiciones laborales precarias. LB